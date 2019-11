Allagamenti a Savona, chiusi i ponti

SAVONA, 23 NOV - Situazione critica a Savona. Il persistere di piogge abbondanti ha allagato una parte della città con l'acqua che ha superato la soglia dei marciapiedi. Molte vie sembrano corsi d'acqua. Il torrente Letimbro si è ingrossato e la protezione civile comunale ha deciso di chiudere tutti i ponti sul torrente. "Non uscite da casa", è l'appello lanciato dal sindaco Ilaria Caprioglio. Sospese anche le corse dei bus. La città è spezzata in due. La parte di Savona andata sottacqua è quella in cui le acque bianche scaricano in mare: le fogne non riescono più a farlo.