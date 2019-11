Oltre 6.000 'sardine' a Reggio Emilia

REGGIO EMILIA, 23 NOV - Dopo Bologna e Modena, il flash mob anti Lega delle 'sardine' ha riempito stasera anche piazza Prampolini a Reggio Emilia. Oltre 6mila i presenti (secondo quanto trapela dalla Questura, ma c'è chi azzarda pure 8mila) stretti con gli ombrelli colorati sotto la pioggia nonostante, a differenza degli altri due capoluoghi emiliani, il leader del Carroccio Matteo Salvini non fosse in città perché qui ha già fatto tappa venti giorni fa per il tour elettorale in sostegno di Lucia Borgonzoni. Sul palco mobile allestito su un furgoncino sono saliti anche gli organizzatori dei sit-in a Bologna e Modena, tra cui Mattia Santori e Jamal Hussein, che da Reggio hanno lanciato 'l'inno ufficiale delle sardine' ossia la canzone 'Com'è profondo il mare' di Lucio Dalla. Al microfono ha parlato anche Adelmo Cervi, 76enne scrittore, figlio di Aldo, uno dei sette fratelli Cervi simboli della Resistenza reggiana, torturati e poi fucilati dai fascisti il 28 dicembre del '43.