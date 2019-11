Violenza donne: a Parigi in 49.000

PARIGI, 23 NOV - La manifestazione parigina contro le violenze sessiste, sessuali e i femminicidi ha radunato oggi 49.000 manifestanti fra la place de l'Opera e la Nation, secondo il conteggio di un collettivo di media indipendenti, Occurrence. "Aggressore, molestatore, sei finito, le donne sono in piazza" si leggeva su un lungo striscione, firmato dal collettivo che ha organizzato la marcia, #NousToutes. In testa al corteo, l'Unione nazionale familiari delle vittime di femminicidio, con diverse persone che mostravano cartelli con le immagini di loro parenti assassinate. Dall'inizio dell'anno, almeno 116 donne sono state uccise in Francia dal compagno o dall'ex, mentre in tutto il 2018 erano state 121. In provincia, una trentina di cortei con alcune centinaia di persone hanno sfilato a Lille, Bordeaux, Rennes, Strasburgo, Saint-Etienne, Tolosa, Rennes, fra le altre città . L'anno scorso erano state 50.000 i manifestanti in tutta la Francia, 30.000 dei quali a Parigi.