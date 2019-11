A.Mittal: bimba,Taranto troppo inquinata

TARANTO, 23 NOV - "Io penso che Taranto è troppo inquinata" e ancora: "vogliamo che l'Ilva chiuda": sono le frasi scritte da Federica, una bambina di 7 anni del rione Tamburi su tre fogli su cui ha disegnato anche le ciminiere del Siderurgico da cui escono i fumi neri. Taranto, aggiunge, "deve migliorare. Noi non vogliamo che ci tolgano la scuola Deledda-De Carolis. Vergognatevi per tutto quello che ha fatto l'Ilva, gli altri bambini stanno in ospedale per colpa dell'Ilva brutta". Le foto dei fogli in cui la bambina ha scritto i suoi pensieri sull'inquinamento e la grande fabbrica sono diventate virali sui social network. "Ecco perché i bambini in ospedale - dice Federica - sono malati e muoiono. Vogliamo parco giochi, boschi. Brutti, ci inquinate tanto".