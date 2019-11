Salvini, Grillo fa pena. M5S? "The end"

ROMA, 23 NOV - "Votateci per beneficenza, contro una destra pericolosetta...' E prima ancora voleva togliere il voto agli anziani e cancellare le elezioni!?! Grillo ormai non fa più ridere, poveretto, fa pena". Così su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini commenta le dichiarazioni di Beppe Grillo, assieme al capo politico M5s Luigi Di Maio in un video su Facebook. Al suo post Salvini aggiunge alcune immagini dei due con la scritta 'The end', sopra.