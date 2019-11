Genova, fango e detriti con rio Fegino

GENOVA, 23 NOV - Restano fango e detriti nel punto in cui nella notte è esondato il rio Fegino a Genova, nella strettoia che si crea all'altezza del ponte ferroviario lungo via Borzoli all'incrocio con corso Perrone. Qui all'uscita del rio l'acqua ha raggiunto nella notte una altezza di 1,2 metri. In città si registrano poi diversi allagamenti soprattutto di negozi al livello della strada a Sampierdarena, verso piazza Montano. Era arrivato a 1,5 metri, poi, il livello dell'acqua nel sottopasso a Brin che ha bloccato degli automobilisti in due auto, 7 le persone a bordo, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco.