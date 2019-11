Lettonia, stop a nove televisioni russe

MOSCA, 23 NOV - Nove canali televisivi russi sono stati proibiti in Lettonia a causa delle sanzioni Ue contro il miliardario russo Iuri Kovalchuk, co-proprietario delle reti. Lo riporta il Moscow Times citando a sua volta i media lettoni. Kovalchuk, un banchiere vicino a Vladimir Putin, è sotto sanzioni Ue per l'annessione russa della Crimea e possiede una quota della holding proprietaria dei nove canali. "Questo divieto rimarrà efficace finché Kovalchuk non sarà rimosso dalla lista delle sanzioni Ue", ha spiegato il vice presidente del Consiglio nazionale dei media elettronici, Ivars Abolins.