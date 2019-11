Venezia: acqua alta a 107cm

VENEZIA, 23 NOV - L'acqua alta a Venezia si è fermata, stamane alle 8.20, a 107 cm. sul medio mare rispetto ai 110 cm. previsti. Provvidenziale un vento da est che ha bloccato la spinta dello Scirocco che però, successivamente, è tornato ad essere prevalente. Il Centro maree del Comune di Venezia, pertanto, conferma le previsioni per le prossime massime con un'acqua alta sui 110 cm. indicata per le 23.00 di oggi e 140cm. per le 8.50 di domani, domenica mattina.