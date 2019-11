Violenza davanti a discoteca, un arresto

MILANO, 23 NOV - La Polizia di Stato ha eseguito a Lucca un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di un 21enne ritenuto il violentatore di una studentessa dominicana di 20 anni che nella notte tra il 12 e il 13 ottobre scorso era stata aggredita all'uscita della discoteca 'Old Fashion' a Milano. La giovane, secondo le accuse, era stata avvicinata dal ragazzo mentre era in uno stato di forte alterazione dovuto all'alcol, e lo sconosciuto l'aveva portata in un lungo appartato poco distante dall'uscita abusando di lei. Maggiori dettagli saranno forniti durante una conferenza stampa che si terrĂ stamani alle 11.30 in questura, a Milano.