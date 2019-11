Calcio: scommesse in Lega Pro, 3 arresti

CATANIA, 23 NOV - Tre persone sono state arrestate dalla polizia per frode in competizione sportiva nell'ambito di un'inchiesta della Procura distrettuale di Catania. Nei confronti degli indagati il Gip ha disposto i domiciliari. Sono in corso perquisizioni e sequestri. Le indagini condotte dalla Polizia Postale hanno consentito di fare luce su un sodalizio criminoso dedito alla realizzazione di frodi in alcune competizioni calcistiche di Lega Pro. Particolari sull'operazione saranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrĂ alle 10.30 nella sede della Questura di Catania. (ANSA).