Frana a Verrès, evacuate 12 persone

AOSTA, 22 NOV - Dodici persone sono state evacuate in via preventiva a Verrès a causa di una frana di circa 300 metri cubi di rocce e dell'atteso peggioramento delle condizioni meteo. Si tratta di cinque famiglie che abitano in località Torille. Già ieri, giovedì 21 novembre, la strada comunale Torille/Nastche era stata chiusa al traffico. Il centro funzionale regionale ha emesso un bollettino di criticità valanghiva arancione, per la giornata di sabato 23 novembre, che riguarda tutti i comuni a rischio valanghe nelle valli del Gran Paradiso, di Champorcher, del Lys, di Ayas, oltre ad Antey-Saint-André, Bionaz, Chamois, La Magdeleine, Nus, Oyace, Torgnon, Valpelline, Valtournenche. Dal punto di vista meteorologico e idrogeologico, l'allerta è invece gialla (livello 1 su una scala di 3 punti). Le valli del Gran Paradiso, quelle del Lys, di Ayas e di Champorcher saranno investite da "precipitazioni molto forti"; la vallata centrale, fino alla testa della Valtournenche, da "precipitazioni forti localmente molto forti".