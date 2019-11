Mediaset: altro tempo per intesa Vivendi

MILANO, 22 NOV - Altro tempo a disposizione per Mediaset e Vivendi per trovare un accordo: il giudice del Tribunale di Milano Elena Riva Crugnola, sentite le parti, ha concesso fino a venerdì prossimo, 29 novembre, per trovare una conciliazione sui ricorsi contro l'assemblea del Biscione che ha avviato la nascita della holding olandese MediaforEurope. I contendenti si sono avvicinati e, secondo quanto si apprende, l'intesa più probabile si concentra su una cessione da prte dei francesi della quota di quasi 20% in mano a Simon Fiduciaria a un prezzo di 2,77 euro più dei conguagli.