Ilaria Cucchi presenta querela a Salvini

ROMA, 19 NOV - Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, il detenuto morto a Roma nel 2009, ha presentato oggi una denuncia "nei confronti di Matteo Salvini, nonché di chiunque altro venga ritenuto responsabile" per il reato di diffamazione. La querela, formalizzata attraverso il legale Fabio Anselmo, era stata annunciata già nei giorni scorsi per le dichiarazioni dell'ex ministro subito dopo la sentenza al processo sulla morte di Stefano. A commento della condanna di due carabinieri per omicidio preterintenzionale, Salvini, pur parlando di vicinanza alla famiglia, aveva detto: "questo testimonia che la droga fa male sempre e comunque". "Ora basta - ha scritto Ilaria Cucchi su twitter - Lo devo a Stefano, a mio padre ma soprattutto a mia madre. Questo signore deve smetterla di fare spettacolo sulla nostra pelle", pubblicando le foto dell'atto di denuncia-querela presentata contro Salvini.