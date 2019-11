Manovra: Renzi, mercoledì in Emilia

ROMA, 22 NOV - "Se vogliamo essere davvero autenticamente amici dell'ambiente bisogna essere seri, fino in fondo: non si deve usare l'ambiente come scusa per mettere tasse sulla plastica insomma (sarò in alcune aziende emiliane mercoledì prossimo proprio per questo), ma aiutare la trasformazione delle aziende per aumentare il riciclo e il riuso. Davanti ai problemi dell'inquinamento, il populista usa slogan e alza le tasse, il politico smaltisce i rifiuti e investe nell'economia circolare. Qualcuno ha dei dubbi?". Così Matteo Renzi nella Enews settimanale.