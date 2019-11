Droga via tunnel Monte Bianco, 4 arresti

AOSTA, 22 NOV - Un traffico internazionale di cocaina ed eroina che alimentava il mercato dell'Alta Savoia (Francia) attraverso l'Italia, passando per tunnel del Monte Bianco, è stato sgominato dalla polizia d'Oltralpe. Martedì scorso due giovani albanesi sono stati fermati a bordo di una Mercedes all'imbocco del traforo: stavano raggiungendo l'Italia con 100 mila euro in banconote di piccolo taglio nascoste nel motore. Ogni 3 settimane i due, con visto turistico, arrivavano in Francia portando eroina e cocaina destinate a due spacciatori loro connazionali. Questi ultimi ripulivano poi il denaro acquistando in Svizzera auto di alta gamma, pagate in contanti, e che rivendevano una volta rientrati nel loro paese. In un alloggio usato come laboratorio a Saint-Julien, vicino al confine svizzero, i poliziotti hanno trovato 60 mila euro in contanti, 1,5 kg di eroina, 1,7 di cocaina e 1,7 di prodotto per il 'taglio'. I quattro sono stati arrestati. Complessivamente è stato sequestrato un valore di circa 500 mila euro.