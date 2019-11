Residuato bellico riaffiora a Torino

TORINO, 22 NOV - Un ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale è riaffiorato, a Torino, durante gli scavi per la posa delle condotte del teleriscaldamento in via Nizza all'angolo con via Valperga Caluso, nel quartiere centrale di San Salvario. A dare l'allarme sono stati gli operai, che hanno interrotto gli scavi. L'area è stata parzialmente isolata da polizia municipale e di Stato.