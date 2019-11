Furti Marche 'banda Audi', 4 arresti Cc

ANCONA, 21 NOV - In manette presunti componenti della cosiddetta 'banda dell'Audi' responsabile di molteplici furti tra Ancona e Macerata: i militari del Norm di Osimo e delle Stazioni di Osimo e Filottrano (Ancona) hanno arrestato in provincia di Perugia quattro uomini di origine albanese tra i 27 e i 39 anni a cui vengono contestati vari reati: furto aggravato in abitazione, porto abusivo d'armi, ricettazione di targhe rubate, possesso ingiustificato di arnesi da scasso, uso di documenti falsi e detenzione di droga a fini di spaccio. Dopo alcuni furti avvenuti a Fabriano (Ancona) i militari hanno inseguito fino ad Assisi cinque malviventi, che questa volta viaggiavano su un'Alfa Giulietta, con targa rubata a Castelbellino (Ancona), segnalata dai residenti. Tre sono stati bloccati subito, dopo una colluttazione, un quarto successivamente in b&b a Trevi; un quinto è riuscito a fuggire. L'Audi A4 S4, intestata a un prestanome di Roma, è stata trovata dai carabinieri in una carrozzeria di Spoleto (Perugia).