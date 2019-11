Temporali su Liguria e Piemonte

ROMA, 21 NOV - Nuova perturbazione di origine atlantica sull'Italia e prime precipitazioni rilevanti su Liguria e Piemonte. Lo comunica la Protezione civile che ha diramato un'allerta meteo. L'avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi temporali sulla Liguria, in estensione, nel corso della notte, al Piemonte. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Valutata per domani allerta arancione per rischio idrogeologico su settori di Veneto ed Emilia-Romagna. Allerta gialla su parte di Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Provincia autonoma di Bolzano e Provincia autonoma di Trento e sui settori restanti di Veneto ed Emilia-Romagna.