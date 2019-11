Immigrato pestato a sangue a Cagliari

CAGLIARI, 21 NOV - Brutale aggressione ieri notte a Cagliari. Un cittadino senegalese è stato affrontato da alcuni giovani che lo hanno colpito ripetutamente con dei caschi da motociclista, procurandogli un trauma cranico e la perdita di due denti. L'episodio è avvenuto intorno alle 22 in viale Marconi. La vittima si trovava nello spiazzo davanti al distributore di benzina Q8 quando è stato avvicinato da tre-quattro ragazzi, tutti in scooter: scesi dal motorino, e senza un appartenente motivo scatenante, si sono scagliati contro l'immigrato, picchiandolo selvaggiamente con i caschi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ma gli aggressori erano già fuggiti. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità, dove è ancora ricoverato sotto osservazione: non è grave. I militari hanno avviato le indagini per risalire agli autori dell'aggressione.