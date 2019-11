Automobilista 84enne contromano,3 feriti

PAVIA, 21 NOV - Tre persone sono rimaste ferite in un incidente che si è verificato ieri lungo la tangenziale ovest di Pavia. A provocarlo è stato un automobilista di 84 anni che, per errore, ha imboccato la strada contromano finendo contro due vetture che procedevano nel senso opposto. Oltre all'84enne sono rimasti feriti anche una donna di 59 anni e un uomo di 34 anni. I tre feriti sono stati soccorsi dai medici del 118 e trasportati in ambulanza al Policlinico San Matteo: le loro condizioni non sono gravi. Sul posto anche la polizia stradale, che ha subito avviato accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.