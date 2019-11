Conte, ampliare disciplina golden power

MILANO, 21 NOV - "Il perimetro della sicurezza nazionale si estende e bisogna disegnare una architettura legislativa avanzata". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a Milano all'evento l'Intelligence per le imprese. Come ad esempio "ampliando - ha aggiunto - la disciplina della golden power in settori strategici per fare in modo che servizi come il 5G siano conformi a standard di sicurezza il più possibili elevati".