Ue: Salvini, con Mes banche a rischio

ROMA, 21 NOV - "Moscovici dice che il Mes salverebbe le banche? Sì, quelle francesi e tedesche. Il Mes metterebbe iin crisi le nostre banche e farebbe pagare a noi la crisi delle banche tedesche e francesi. Non per niente il presidente dell'Abi e il governatore di Bankitalia sono preoccupati, hanno capito che col Mes rischiamo un bis del disastro del bail in. Questo attacco alla democrazia e al risparmio italiani non deve passare e, come sempre ha fatto, la Lega si opporrà, in ogni sede ed in ogni maniera. Conte e il governo di sinistra da che parte stanno?". Così Matteo Salvini.