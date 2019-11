Spara 6 volte con pistola a salve su bus

MILANO, 20 NOV - Un 21enne è stato denunciato dopo aver esploso 6 colpi con una pistola a salve all'interno di un bus di Milano, in via Quinto Romano. L'episodio è avvenuto alle 9.40 dell'11 novembre a bordo del mezzo della linea 67, sul quale ha fatto irruzione con l'arma in pugno appena si sono aperte le porte alla fermata. In quel momento il bus era pieno di persone, tra cui anziani e bambini, tutti terrorizzati dal finto agguato. Il giovane, che ha precedenti per minacce e danneggiamento, è stato indagato per interruzione di pubblico servizio e accensioni ed esplosioni pericolose. Durante la perquisizione in casa, in zona Quinto Romano, è stata trovata la scacciacani senza il tappo rosso con 60 colpi e 14 coltelli di varie dimensioni. Lo scorso giugno è stato denunciato per lo stesso reato perché sempre in via Quinto Romano, su un autobus della linea 76, è andato in escandescenze e ha esploso diversi colpi di pistola a salve. In quell'occasione gli era stato sequestrato un piccolo arsenale a casa.