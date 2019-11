Garante, Giornata Infanzia per Silvia

ANCONA, 20 NOV - Il Garante dei diritti Marche Andrea Nobili ha dedicato alla 24enne Silvia Romano, rapita un anno fa in Kenya dove lavorava come cooperante soprattutto con i minori, la giornata in Consiglio regionale in occasione del 30/o anniversario della firma della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Un'iniziativa promossa con il presidente dell'Assemblea Antonio Mastrovincenzo e con quello di Unicef Marche Italo Tanoni che ha portato in aula rappresentanti dei Consigli comunali dei ragazzi di varie città, tra cui Fano, Senigallia, Ascoli Piceno, Grottammare, Camerano, della consulta giovani di Montemarciano, oltre a sindaci e assessori di alcuni dei 23 Comuni della Rete Città Sostenibili Amiche dei Bambini. "Silvia è stata rapita un anno fa - ha detto Nobili - ancora non sappiamo nulla, lavorava con una struttura di Fano. Spero che le istituzioni facciano il possibile affinché questa ragazza, che come altri rappresenta la parte migliore del Paese, si possa riportare in Italia".