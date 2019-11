Iannacone, nelle periferie con Che ci faccio qui

ROMA, 19 NOV - Giornalista, regista, scrittore, autore dei suoi programmi, riesce ogni volta senza retorica, senza enfasi, a raccontare storie di miseria, vite perdute o redenzione, povertà, quella vera, di protezione o di perdita totale del consentito. Dal 2 dicembre Domenico Iannacone torna su Rai3 in seconda serata con 4 puntate speciali di Che ci faccio qui (senza punto di domanda), per portarci nel cuore di due periferie-simbolo del nostro Paese: Scampia a Napoli e San Basilio a Roma. "Rappresentano - racconta in una conversazione all'ANSA - due facce della stessa medaglia, collocate in due città bellissime cariche di storia, ma che hanno delle criticità enormi, e anche sappiamo importanti problemi, non solo di gestione amministrativa, ma anche di criminalità, droga, violenza". Con il suo sguardo senza pregiudizi, Domenico Iannacone ci accompagna in luoghi in cui il male e il bene si scambiano di posto, continuamente. Nella prima puntata, intitolata La Famiglia, prosegue Iannacone, "affrontiamo una storia che è come un romanzo crime scritto alla rovescia: potremo chiamarla la storia 'Oltre Gomorra'. Siamo a Scampia, una volta luogo indiscusso di supremazia per lo spaccio, ma non più oggi perchè gli è stato soffiato via il primato da altri luoghi tristemente noti". La seconda puntata è ambienta a San Basilio dove l'emergenza abitativa è un allarme sociale. Perchè queste due periferie Napoli e Roma? "Il tema dell'emarginazione, l'idea che possano esserci città esterne e uomini invisibili mandati ai margini - spiega Iannacone -, è un argomento che mi sta a cuore, perché è uno dei grandi problemi sociali. Oggi, mentre il centro città si svuota, nelle periferie c'è ancora energia insieme ai problemi: ci sono dinamiche legate alla sopravvivenza ed una solidarietà assente altrove. C'è il bene, ovvero l'altruismo, e il male, possono coesistere o camminare su binari paralleli". Che ci faccio qui condotta da Domenico Iannacone e prodotta da Hangar TVdi Gregorio Paolini, va in onda su Rai3 con 4 puntate speciali a partire dal 2 dicembre, alle 23:15. (ANSA).