Manovra: Zingaretti, troveremo sintesi

ROMA, 19 NOV - "Sono ottimista e fiducioso che si apra una fase di sintesi per arrivare a un punto di equilibrio" in maggioranza "che non stravolga ma rafforzi la manovra. Non vedo tensioni fra governo e maggioranza, serve una fase di confronto". Lo ha detto Nicola Zingaretti, segretario Pd, parlando dei rapporti di maggioranza sul tema manovra. "Ora si apre una fase di confronto che affrontiamo con serenità e determinazione per migliorare la manovra".