Industria: fatturato a settembre +0,2%

ROMA, 19 NOV - A settembre il fatturato dell'industria italiana fa registrare un rialzo dello 0,2% su base mensile: il primo segno positivo dopo tre cali di fila in termini congiunturali. Lo comunica l'Istat. Nel confronto annuo però si rileva ancora una flessione: -1,6% (dato coretto per gli effetti di calendario). Si tratta della quarta diminuzione consecutiva. Guardando al trimestre, rispetto al precedente il ribasso è dello 0,7%. Per l'Istat, nonostante "il lieve incremento" mensile, settembre conferma "una situazione di debolezza". Per quanto riguarda gli ordinativi dell'industria italiana a settembre crescono dell'1,0% su base mensile e dello 0,3% nel confronto annuo, dopo il crollo di agosto, comunica inoltre l'Istat. Nella media del terzo trimestre in termini congiunturali le commesse arretrano dell'1,7%.