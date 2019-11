Maltempo: allerta rossa in E.Romagna,

ROMA, 18 NOV - Una nuova perturbazione atlantica porterà ancora maltempo da stasera sul Nord-Ovest dell'Italia, in graduale estensione, domani, sul resto del Nord e su parte delle regioni centro-meridionali, accompagnata da un generale rinforzo dei venti. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile, che valuta per domani allerta rossa per rischio idrogeologico sul settore orientale dell'Emilia-Romagna e allerta arancione su Alto Adige e su settori di Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. I temporali colpiranno stasera Liguria e Piemonte, in estensione a Emilia-Romagna, Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana. Dal primo mattino di domani le precipitazioni interesseranno Lazio e Campania, specie sui rispettivi versanti occidentali e sulla Sicilia. Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Attese, inoltre, nevicate, a quote superiori agli 800-1000 metri, su Piemonte, Liguria, Lombardia e Alto Adige.