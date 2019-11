Manovra: 900 gli emendamenti Pd

ROMA, 18 NOV - Il Pd ha depositato in commissione Bilancio al Senato circa 900 emendamenti alla legge di bilancio. Lo si apprende da fonti Dem. Un emendamento a prima firma di Andrea Marcucci prevede infatti che l'imposta sulla sugar tax sia ridotta da 10 a 8 euro a ettolitro e da 0,25 euro a 0,20 euro per chilogrammo, per i prodotti da diluire. Inoltre si chiede di far slittare l'imposta al primo febbraio.Una plastic tax da 0,80 euro al chilo invece che da un euro e che esclude prodotti realizzati con materiale riciclato.