Manovra: da Iv 230 emendamenti

ROMA, 18 NOV - "Noi di Italia Viva diciamo due no, a quota 100 e alle tasse, e tanti sì: ai giovani, alle famiglie, al lavoro, alla sfida della sicurezza ambientale, all'equità sociale, allo sviluppo economico. Siamo per la parità delle generazioni oltre che di genere". Così i capigruppo di Iv Maria Elena Boschi e Davide Faraone annunciano i circa 230 emendamenti alla manovra al Senato. "La nostra principale "ossessione" è "no Tax": gli emendamenti" propongono l'abolizione totale delle microtasse (plastic, sugar, auto aziendali ecc)".