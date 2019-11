Sparò al vicino, condannato 82enne

IVREA (TORINO), 18 NOV - E' stato condannato a 5 anni di reclusione Giulio Nappo, l'82enne di Corio, in provincia di Ivrea che è finito sotto processo per tentato omicidio dopo aver sparato al vicino di casa con cui aveva avuto una lite. La condanna è stata emessa dal giudice del tribunale di Ivrea Marianna Tiseo. Per l'anziano, che si trova ai domiciliari, il pm Elena Parato aveva chiesto una condanna a otto anni. L'episodio risale al 13 settembre 2018 quando, al termine dell'ennesima lite con il vicino, un pensionato di 72 anni, Nappo, aveva esploso quattro colpi di pistola. Uno solo è andato a segno ferendo all'anca il vicino di casa.