Manovra: Salvini, incapaci al governo

ROMA, 18 NOV - "Quel genio di Conte ha scritto ai parlamentari chiedendo di aiutarlo a tagliare le tasse che lui si è inventato. Siamo al surreale abbiamo al governo pericolosi incapaci che prima si levano meglio è, non per ma ma per il Paese". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini in diretta facebook.