Omicidio in lite a Firenze, un fermato

FIRENZE, 18 NOV - Omicidio nella notte a Firenze. Vittima un uomo di 33 anni, kosovaro, residente in città, colpito da più coltellate a seguito di una lite per futili motivi iniziata poco prima delle 3 in un pub di via Faenza e proseguita per strada nella vicina via Sant'Antonino. I carabinieri hanno condotto in caserma un tunisino di 39 anni, con precedenti di polizia, ritenuto responsabile dell'omicidio. La morte del 33enne è stata dichiarata intorno alle 4 circa dall'ospedale di Careggi dove è stato portato in gravissime condizioni.