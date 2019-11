Vettel 'non so perchè ci siamo toccati'

ROMA, 17 NOV - ''Credo che sia un peccato per la squadra, avremmo potuto ottenere un risultato migliore e, secondo me, l'avremmo meritato oggi. Eravamo in lotta tra di noi alla chicane, una lotta abbastanza aggressiva. Ero uscito meglio alle curva due o tre, pensavo di essere già passati e non so perché ci siamo toccati. Questo ha chiuso la gara di entrambi, purtroppo''. Ecco la versione di Sebastian Vettel ai microfoni di sky dell'incidente con il compagno Leclerc. Lo hai chiuso in rettilineo? ''Lui stava andando dritto, quindi''.