Iran: mille arresti nelle manifestazioni

TEHERAN, 17 NOV - "Oltre mille persone sono state arrestate nelle manifestazioni in Iran contro i rincari della benzina avvenute in oltre cento città". Ne dà notizia l'agenzia Fars, citando "una fonte della sicurezza". Secondo l'agenzia Isna, manifestazioni si sono svolte anche oggi in alcune città, fra cui Tabriz, Kermanshah, Shiraz e Sanandaj, oltre che nell'università di Teheran.