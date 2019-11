Epstein: 'disastrosa' intervista Andrea

LONDRA, 17 NOV - Effetto boomerang per l'intervista alla Bbc in cui il principe Andrea ha provato a difendersi dalle accuse sulle frequentazioni con Jeffrey Epstein, il miliardario americano sospettato di pedofilia e morto suicida in carcere nei mesi scorsi, e da quella d'aver avuto anni fa rapporti sessuali con una 17enne messa di fatto 'a disposizione' dal businessman. Il Mail on Sunday la liquida come "disastrosa" e giudizi non molto diversi riecheggiano su molti domenicali. Il Mail e il Mirror rinfacciano al terzogenito della regina di non aver manifestato "una singola parola di rammarico", men che meno "rimorso", per le vittime di Epstein, né rinnegato l'amicizia col tycoon. Non convincono inoltre gli alibi invocati dal duca di York contro la denuncia dell'accusatrice Virginia Giuffre su presunti rapporti sessuali avuti con lui. Sunday Times cita una fonte di Buckingham Palace secondo cui la regina e l'erede al trono Carlo avrebbero reagito con "incredulità e allarme" alla sua intenzione di farsi intervistare.