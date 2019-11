Frana nello spezzino, 3 famiglie isolate

GENOVA, 17 NOV - A seguito delle persistenti piogge, una frana è caduta nel pomeriggio su una strada comunale a Carro, nello spezzino. Non ci sono feriti ma tre famiglie, una decina di persone complessivamente, sono rimaste isolate. Sul posto, in frazione Pavareto, sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici del Comune e nel pomeriggio interverrà una ditta attivata in somma urgenza per iniziare lo sgombero e il ripristino spiega la protezione civile. Al momento è possibile transitare a piedi ed è garantito, in caso di necessità, il passaggio dei mezzi di soccorso attraverso una strada alternativa sterrata.