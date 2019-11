Maltempo, alcuni evacuati nel Bolognese

BOLOGNA, 17 NOV - Alcune famiglie sono state evacuate per il maltempo nell'Appennino bolognese. Al momento si tratta di quattro case a San Benedetto Val di Sambro, su ordine del sindaco, e di una nel Comune di Pianoro. Nel primo caso, in località Bacucco, un ponte, unica via di accesso alla frazione, è franato e quattro residenti sono stati trasportati fuori per impedirne l'isolamento. Nel secondo caso è straripato il torrente Zena ed è stata evacuata dai vigili del fuoco una famiglia con quattro persone e animali domestici A Monzuno è stato chiuso per precauzione da ieri il Ponte Cattani, mentre una frana impedisce il passaggio dalla Fondovalle Savena, da Cà di Picchio alla zona Molino del Pero. A Marzabotto è stato chiuso il ponte nei pressi di Sperticano. Le autorità chiedono di limitare al massimo gli spostamenti.