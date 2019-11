Guida per chi si trasferisce a Milano

MILANO, 16 NOV - Adesso a Milano c'è una nuova guida, accessibile online, che aiuta ad orientarsi chi si trasferisce in città da altre regioni, o da altri Paesi. Una guida con indicazioni sui servizi e sugli adempimenti da compiere che è stata realizzata dal Comune in collaborazione con Bloomberg Associates in diverse lingue: oltre all'italiano, anche inglese, spagnolo, arabo, cinese e a breve francese. Il sindaco Giuseppe Sala, insieme all'assessore alle Politiche sociali Gabriele Rabaiotti, l'ha presentata questa mattina al Pirelli HangarBicocca, durante l'incontro 'Colazione con il sindaco', tradizionale momento del sabato che Sala dedica alle periferie. D'altronde a Milano gli stranieri rappresentano il 19% dei residenti, una percentuale più alta di circa dieci punti rispetto alla media nazionale che nelle previsioni salirà entro il 2036 al 21,2%. Solo guardando all'università sono 19.500 gli studenti non italiani, circa il 10% del totale degli iscritti agli atenei milanesi.