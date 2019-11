ROMA, 15 NOV - Stanno raccogliendo tonnellate di detriti ininterrottamente da giorni, offrono aiuto ai cittadini e ai negozianti in difficoltà. La solidarietà, il coraggio e la determinazione delle centinaia di studenti e di studentesse che si stanno attivando in queste ore a Venezia è commovente. Tutti noi dobbiamo essere orgogliosi di questi ragazzi che in queste ore drammatiche non si risparmiano per salvare la città dai danni dell'acqua alta". Lo afferma in un post su Fb il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti. (ANSA).