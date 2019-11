Fondi:Vargiu (Rif),mai a scopi personali

CAGLIARI, 15 NOV - Si è seduto nel banco degli imputati con una pila di documenti che raccontano anni di attività del gruppo e giustificherebbero buona parte delle spese contestate dalla Procura di Cagliari nell'inchiesta per peculato sull'uso dei fondi destinati ai gruppi del Consiglio regionale della Sardegna. L'ex parlamentare dei Riformatori, Pierpaolo Vargiu - consigliere nell'Isola dal 1999 al 2013 - ha parlato a lungo davanti ai giudici della Seconda sezione penale del Tribunale del capoluogo, rivolgendosi varie volte al pm Marco Cocco e spiegando la fatica fatta, in sei anni, per ricostruire a posteriori lo scopo dei 1.327 movimenti del conto corrente del gruppo. "Oggi siamo nel 2019 e ciascuno di noi ha mille consapevolezze in più rispetto al 2004, quando non erano così presenti nelle teste delle singole persone - ha spiegato Vargiu - Ma nel mio gruppo era assolutamente chiaro che la destinazione delle somme dovesse essere indirizzata a scopi istituzionali, politici e non personali