Maltempo:acqua alta a Grado, allagamenti

GRADO (GORIZIA), 15 NOV - La punta massima della marea di questa mattina a Grado (Gorizia) ha raggiunto i 158 centimetri, soglia mezzo metro più alta di Riva dei Bersaglieri, da dove erano state spostate tutte le vetture. Si sono allagate molte strade del centro - anche in questo caso non c'erano veicoli in sosta - ed è stato necessario procedere con la chiusura precauzionale della strada regionale 352 translagunare: l'arteria resterà interdetta al traffico almeno ancora per un paio d'ore, fino a deflusso dell'acqua dalla carreggiata. Le scuole sono rimaste chiuse anche oggi per disposizione del sindaco. (ANSA).