Monica Bellucci debutta a teatro a Parigi con lettere Callas

PARIGI, 15 NOV - Monica Bellucci sbarca a teatro. Per la prima volta nella sua carriera l'attrice italiana star del cinema ha accettato l'ingaggio per uno spettacolo teatrale nel quale leggerà lettere e ricordi di Maria Callas. "Per me è un vero salto nel vuoto", dice la Bellucci ai microfoni di RTL, la prima radio privata di Francia, dicendosi profondamente sedotta e affascinata dalla vita della piu' grande cantante lirica di tutti i tempi. "La cosa interessante rispetto alla Callas, è la sua duplicità tra la diva e la donna, che ha saputo amare con la purezza di un bambino", aggiunge. Lo spettacolo è in programma dal 27 novembre al 6 dicembre al Petit Marigny. (ANSA).