Bardi, Stato emergenza per la Basilicata

POTENZA, 14 NOV - Il presidente della Regione, Vito Bardi, ha "sentito telefonicamente" il Ministro della Salute, il lucano Roberto Speranza, sulla situazione del maltempo: al Governo ha chiesto "per il tramite del Ministro" che "venga adottato lo stato di emergenza per la Basilicata". Lo ha reso noto l'ufficio stampa della Giunta regionale lucana. "Interi comparti produttivi - ha detto Bardi - sono stati messi in ginocchio. La Regione nei prossimi giorni quantificherà i danni subiti dagli operatori nei vari settori".