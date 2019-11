Cav, sì a Autonomia a tutte le regioni

VENEZIA, 14 NOV - "La Lega è passata dall'urlare 'secessione', al federalismo e adesso tutti i governi che si sono succeduti non hanno prestato attenzione a quello che le regioni del nord chiedono come autonomia". A dirlo rispondendo alle domande dei giornalisti è l'ex premier Silvio Berlusconi nel corso di una visita a Venezia. "I presidenti di regioni del Nord insistono dicendo che questa richiesta di autonomia è qualcosa che va a favore anche delle regioni del Sud - ha continuato - e io avendo discusso con loro sui poteri che verrebbero dati alle regioni del sud e su tante altre indicazioni sono convinto che sia da concedere l' autonomia per tutte le regioni italiane".