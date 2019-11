Berlusconi, follia non finire il Mose

ROMA, 14 NOV - "Sarebbe una follia pura non finire in fretta il Mose e non metterlo in funzione". Lo ha detto oggi a Venezia il leader di Fi, Silvio Berlusconi, durante una visita in città, a due giorni dalla devastante acqua alta di martedì notte. "La partita del Mose è decollata sotto il mio Governo, me lo ricordo benissimo - ha aggiunto - Venimmo qui anche per dare una spinta alla velocità dei lavori e alla fine furono assolutamente tutti convinti che le cose erano così avanti che bisognava continuare".