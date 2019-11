Rapina Unicredit:Ceo ringrazia vigilante

MILANO, 14 NOV - Il Ceo di Unicredit, Jean Pierre Mustier, ha incontrato nella sede di piazza Gae Aulenti a Milano Michele Di Maso, la guardia giurata che lo scorso 14 ottobre è stata ferita a una gamba a Orta Nova (Foggia). L'uomo, dell'Ivri (Gruppo Sicuritalia), nel tentativo di impedire una rapina, si era rifugiato dentro la filiale UniCredit, ma era stato raggiunto dai malviventi prima di riuscire a chiudere la porta. A quel punto era partito il colpo che l'aveva ferito. In segno di gratitudine, il Ceo di UniCredit ha voluto incontrarlo, ringraziandolo per il suo operato, "a testimonianza dell'impegno quotidiano profuso da tutte le guardie giurate che prestano servizio per UniCredit" si legge in una nota dell'istituto di credito. All'incontro era presente anche Lorenzo Manca, presidente e amministratore delegato del Gruppo Sicuritalia, che accompagnava Giuseppe Lopez, Rocco Lattanzio e Michele Di Maso rispettivamente autista, scorta e portavalori che sono rimasti coinvolti nel tentativo di rapina.