Inps,solo 21,7% dipendenti privati a Sud

ROMA, 14 NOV -Su 13,1 milioni di dipendenti privati non agricoli solo il 21,7%, pari a poco più di 2,84 milioni, lavora nelle regioni del Sud e nelle Isole. E' quanto emerge dall'Osservatorio dell'Inps sul lavoro dipendente riferito al 2018. Nelle regioni del Sud lavorano 2.015.914 dipendenti privati mentre nelle Isole ce ne sono 826.496. Pur essendo aumentato il numero dei dipendenti nell'area di circa 46.000 unità (+1,65%) la percentuale rispetto al totale dei dipendenti italiani è scesa rispetto al 2017 quando era al 21,9%. Complessivamente i dipendenti privati sono aumentati del 2,5% sul 2017. Lo si legge nell'Osservatorio Inps sui lavoratori dipendenti secondo il quale i dipendenti privati (esclusi agricoli e domestici) con almeno una giornata di lavoro nell'anno è stato di 15.713.289 unità (+2,6% rispetto al 2017), con una retribuzione media di 21.530 euro e una media di 243 giornate retribuite. I lavoratori in media 2018 a tempo indeterminato sono stati 10.537.903, in calo rispetto al 2017 dello 0,35%.