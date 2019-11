Tlc:Cardani, rientrati timori su 5G

ROMA, 14 NOV - "Sembra rientrata la preoccupazione iniziale degli effetti ambientali e sanitari del 5G, tecnologia che tra l'altro espone a un 'inquinamento' elettromagnetico molto inferiore rispetto ai 2G/3G/4G". Così il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), Angelo Marcello Cardani, in audizione in commissione Trasporti alla Camera nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni.