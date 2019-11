Antidepressivi per dieta, arresto medico

FIRENZE, 14 NOV - Farmaci ansiolitici, antidepressivi e ormoni tiroidei prescritti come cura dimagrante. E' questa l'accusa per la quale un medico di Torino con studio medico nel capoluogo piemontese e a Pistoia, specializzato in scienza dell'alimentazione a indirizzo dietologico e dietoterapico, è stato arrestato dai carabinieri del Nas di Firenze in esecuzione di una misura di custodia cautelare agli arresti domiciliari disposta dal gip di Pistoia. Sottoposte alla misura dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria la titolare e una dipendente di una farmacia di Pistoia. L'indagine è stata avviata nel gennaio 2019 quando nel corso di una verifica nella farmacia di Pistoia il Nas sequestrò centinaia di ricette con prescrizioni di farmaci, il cui uso è vietato a scopi dimagranti, e tutte firmate dal medico arrestato. Nelle ricette erano prescritti diversi tipi di farmaci ad azione stupefacente o psicotropa.